Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti | il 23 ottobre Nota di invito alle scuole

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Nell’ambito delle iniziative voltediffusioneculturalegalità eprevenzione dei rischi derivati dall’utilizzo di prodotti contraffatti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) in collaborazione con la Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, promuovono la partecipazione di tutti gli istituti scolastici secondari di secondo gradoterza edizioneper gli” che avrà luogo il giorno 232023. L'articolo .