Giorgio Napolitano | restano critiche le condizioni dell’ex presidente della Repubblica

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Sono ore di ansia per l’ex capo dello Stato. Ilemerito, che ha compiuto 98 anni lo scorso giugno, è ricoverato da tempo in una clinica di Roma: le sue, già, sarebbero peggiorate ancora di più negli ultimi giorni.

Curiosità: Giorgio Napolitano (Napoli, 29 giugno 1925) è un politico italiano, presidente emerito della Repubblica Italiana. È stato l'11º Presidente della Repubblica Italiana dal 15 maggio 2006 al 14 gennaio 2015 e il primo della storia italiana a essere stato eletto per un secondo mandato.

Nella stessa sezione risaltano le condizioni di('Ansia per. Condizioni aggravate'). Nel fondo spicca il tema della sicurezza ('Sicurezza, due storie esemplari'). In ..., ricoverato da tempo in una clinica romana, da qualche mese presenta, come spiegano i medici che lo hanno in cura, "un quadro generale particolarmente complesso" e da un paio di ...

L'ex presidente Giorgio Napolitano in condizioni critiche: «Staccate le macchine che lo aiutavano a respirare» Open

Le condizioni di salute di Giorgio Napolitano Corriere della Sera

Giorgio Napolitano da capo del Csm ha colpito i pm sgraditi. Con la rielezione forzò la Costituzione.Sono sempre critiche le condizioni di Giorgio Napolitano anche se il senatore a vita, 98 anni, non sarebbe più collegato alle macchine che lo aiutavano anche nella respirazione e il suo cuore continua ...