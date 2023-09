Giorgio Napolitano | critiche le sue condizioni di salute

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ore di apprensione e di preoccupazione per il presidente emerito, ricoverato da tempo in una clinica romana. Ledell’ex capo dello stato, giàda diverso tempo, sono peggiorate molto negli ultimi due giorni.: il suo quadro clinico Il presidente emerito aveva subito un’operazione all’addome il 21 maggio 2022 presso l’ospedale Spallanzani di Roma. Attualmente, il suo quadro clinico risulta essere particolarmente complesso. Segui ZON.IT su Google News.

Curiosità: Giorgio Napolitano (Napoli, 29 giugno 1925) è un politico italiano, presidente emerito della Repubblica Italiana. È stato l'11º Presidente della Repubblica Italiana dal 15 maggio 2006 al 14 gennaio 2015 e il primo della storia italiana a essere stato eletto per un secondo mandato.

Sul Corriere della Sera retroscena sul futuro del Pd e sull'ipotesi Gentiloni segretario per il dopo Schlein Ci sta lasciando " temo - il pur quasi centenario, l'ultimo presidente emerito della Repubblica all'anagrafe, diciamo così, del Senato dopo le scomparse dei predecessori Francesco Cossiga, Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio ...Sono ore di ansia per l'ex capo dello Stato. Il presidente emerito della Repubblica, che ha compiuto 98 anni lo scorso giugno, è ricoverato da tempo in una clinica di Roma: le sue condizioni, già critiche, sarebbero ...

