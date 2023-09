Giorgia Meloni | l’intervento all’Onu | cosa ha detto oggi

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L'intervento del presidente del Consiglio all'Assemblea generale delle Nazioni Unite: dal ruolo dell'Onu ai migranti, dalla guerra tra Ucraina e Russia all'intelligenza artificiale Migranti, l’aggressione della Russia e la guerra in Ucraina, il ruolo dell’Onue nel futuro, l’impegno dell’Italia per l’Africa, le sfide legate all’Intelligenza Artificiale. Sono i temi che il presidente del Consiglioaffronta nel suo discorso all’Assemblea delle Nazioni Unite, neltenuto quando, in Italia, il 21 settembre è appena iniziato. “E’ un onore, per me, rappresentare l’Italia di fronte all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Un onore che, tuttavia, non è leggero come il privilegio, ma pesante come lo è la responsabilità. Perché noi viviamo un’epoca complessa, fatta di ...