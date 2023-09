Giorgia Meloni a New York | non consentirò che l’Italia diventi il campo profughi dell’Europa

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Alla vigilia del suo discorso all’Onu – prima volta di una donna premier italiana –preannuncia quale sarà la sua impostazione sulla questione immigrazione che intende porre all’attenzione di tutti i paesi, non solo europei nella sala oro e blu del Palazzo di Vetro durante la sua due giorni a New: “noncheild’Europa“. E’ un messaggio diretto non solo a chi, come Francia e Austria, alza barricate davanti ai confini conper blindare le frontiere e impedire l’accoglienza degli immigrati, non solo alla Germania che rifiuta la ricollocazione. Non solo all’Unione Europea che, non sa trovare, aldilà delle parole di circostanza, un fronte comune e compatto di fronte a ...