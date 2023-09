Giorgetti porta alla luce gli errori della Bce

Leggi su panorama

(Di mercoledì 20 settembre 2023) "L'innalzamento dei tassi ci costa 15 miliardi in più”. Così il ministro dell'Economia, Giancarloattacca la decisioneBce di voler continuare nella sua politica monetaria restrittiva. L'ultima decisione ha infatti messo a segno il decimo rialzo consecutivo dei tassi. Azione senza precedenti visto che mai in 25 anni la Banca centrale europea era arrivata a tanto. Decisione che ha inevitabilmente ripercussioni non solo sulla crescita ma anche sulle risorse da poter stanziare nella prossima legge di Bilancio.ha infatti stimato che le risorse assorbite dstretta monetaria ammontano a circa 14-15 miliardi e che “siccome il bilancio è fatto da più e da meno,fine i conti dovranno quadrare, saranno compensati da qualcos'altro". La situazione dell’Italia, così come degli ...