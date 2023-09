Ginnastica artistica | le convocate dell’Italia per i Mondiali Alice D’Amato leader | un’assenza di lusso e un debutto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana difemminile, ha diramato le convocazioni per i2023 che andranno in scena ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all’8 ottobre. Le azzurre si presenteranno con il chiaro obiettivo di staccare il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024 (servirà rientrare tra le migliori nove classificate, escludendo le squadre salite sul podio nel team event nella passata rassegna iridata e dunque già qualificate ai Giochi). Il tecnico bresciano si è inevitabilmente trovato a fare i conti con una serie di infortuni: Asiae Martina Maggio sono state operate di recente e rientreranno il prossimo anno, Giorgia Villa non è in perfette condizioni fisiche e resterà a casa.sarà il faro di questa ...