Ginnastica artistica | i convocati dell’Italia per i Mondiali | Bartolini torna | 4 Moschettieri d’Europa | specialisti esclusi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Giuseppe Cocciaro, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana difemminile, ha diramato le convocazioni per i2023 che andranno in scena ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all’8 ottobre. Le azzurre si presenteranno con il chiaro obiettivo di staccare il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024 (servirà rientrare tra le migliori nove classificate, escludendo le squadre salite sul podio nel team event nella passata rassegna iridata e dunque già qualificate ai Giochi). L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nella gara a squadre degli ultimi Europei e lo scorso anno si piazzò al quarto posto ai, accarezzando il sogno di una clamorosa medaglia iridata fino all’ultimo attrezzo. Si cercherà una nuova magia anche in questa occasione, con quasi la stessa formazione che ha fatto ...