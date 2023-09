Gianluigi Paragone | l' intelligenza artificiale? I rischi e dove ci sta portando

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tutti luddisti? Stavolta non è il telaio meccanico a fare paura, ma una rivoluzione più complessa, tanto gigantesca da non capire come eandrà a finire. L', l'algoritmo, i robot umanoidi: insomma la nuova frontiera dell'umanità. In America per intenderci mai era accaduto che diverse categorie incrociassero le braccia per il timore che la “modernità” li spazzerà via: l'anno non è ancora ultimato e sono già state bruciate 4,1 milioni di giornate lavorative. Un record. A fare notizia sono soprattutto gli attori e gli sceneggiatori che da 5 mesi bloccano cinema e produzioni poiché vogliono che sia loro riconosciuto il surplus di guadagno che le major generano grazie allo streaming (il grande schermo ormai si è spostato ovunque, dalla casa ai pc, tablet e persino sui telefonini) e che sia garantita più ...