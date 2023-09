Giancarlo Magalli | che malattia ha avuto?

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 20 settembre 2023)ha raccontato dellache ha, un linfoma alla milza. Il tumore gli è stato diagnosticato nel 2022, in seguito ad alcuni accertamenti a cui si era sottoposto, perché accusava dei dolori alla milza sempre più persistenti. Il conduttore oggi è guarito e ha raccontato di essere stato sottoposto a chemioterapia e di aver perso 24 chili. I medici, spiegò, dissero alle sue figlie che se non si fosse curato avrebbepoche speranze di farcela. Agli inizi del 2023, passato il brutto periodo relativo ai suoi problemi di salute,ha raccontato in tv, da Silvia Toffanin, di averun tumore e di averlo scoperto dopo una serie di vicissitudini. Inizialmente il conduttore aveva dei ...