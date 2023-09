Giaele De Donà | la replica alle critiche di Signorini | “Ci sono stati momenti in cui si è esagerato”

Curiosità: La settima edizione del reality show Grande Fratello VIP è andata in onda in diretta in prima serata su Canale 5 dal 19 settembre 2022 al 3 aprile 2023. È durata 197 giorni, ed è stata condotta per il quarto anno consecutivo da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli (sostituita da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli nella venticinquesima puntata del 26 dicembre 2022 e nella ventiseiesima puntata del 2 gennaio 2023), e da Giulia Salemi in qualità di inviata social.

De, intervistata da Novella 2000 , ha svelato cosa ne pensa delle parole di Alfonso Signorini che, ospite di Verissimo , ha quasi "rinnegato" il Grande Fratello Vip 7 che l'ha vista tra i ...... sogno, studio, perseveranza e piedi per terra! Sto lavorando ad un progetto con La miliardaria SofiaDe, vip nell'ultima edizione del GF. Sono la stilista del suo brand per il momento e ...

Gf Vip 7, Giaele De Donà replica ad Alfonso Signorini: “Il nostro cast era ‘sbagliato’ Direi piut ... Isa e Chia