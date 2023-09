Gf Vip 7 | Giaele De Donà replica ad Alfonso Signorini | “Il nostro cast era ‘sbagliato’? Direi piuttosto che…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 20 settembre 2023)deè stata una delle concorrenti più discusse dello scorso Gf Vip, e, a distanza di un anno dal suo ingresso si è lasciata andare ad una lunga intervista per Novella. Le dichiarazioni di– che aveva ammesso, a Verissimo, di aver sbagliato il, in quella edizione – hanno fatto parecchio rumore. A detta sua, anche il montaggio dei contenuti ha avuto un ruolo chiave nella trasmissione del messaggio sbagliato: Ci sono stati momenti in cui si è esagerato, mache alcuni concorrenti sono stati troppo esaltati e per questo il risultato è stato deleterio. I blocchi in puntata durante i quali per ore si parlava soltanto di litigi e scontri, dando anche un’immagine distorta a chi stava guardando, non sono stati un bene né per noi ...