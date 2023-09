Gessica Notaro e Filippo Bologni sposi nella Reggia Venaria

(Di mercoledì 20 settembre 2023) , un matrimonio da favola tutto in stile Disney, una cerimonia da favola tutta in stile Disney. I duehanno celebrato le nozze nei pressi di TorinoSala Diana presso ladiReale, circondati dall’affetto di oltre 500 invitati.si sono sposati a distanza di anno dalla proposta di matrimonio quando lui si inginocchiò improvvisamente sulla sabbia di Fieracavalli di Verona, poco prima della coppa del mondo di salto ad ostacoli. Difatti i due sono arrivati alla cerimonia ain sella a due cavalli, come simbolo del loro amore verso l’equitazione, sport che li ha fatti ...

Curiosità: Gessica Notaro (Rimini, 27 dicembre 1989) è un'attivista italiana, divenuta personaggio pubblico in seguito allo sfregio al volto con l'acido compiuto dall'ex fidanzato nel 2017. Da quell'esperienza ha iniziato un'opera di testimonianza e di impegno nella campagna di sensibilizzazione e di contrasto alle violenze di genere.

La rinascita di Gessica Notaro, sfregiata con l’acido dall’ex si sposa alla Reggia di Venaria La Stampa

Gessica Notaro, il suo matrimonio da favola con Filippo Bologni Corriere TV

