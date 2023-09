Genova | avvocato condannato | Riti voodoo all' anziana per avere l' eredità

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La nota professionista Barbara Raimondo è stata condannata a 5 anni di reclusione per peculato al falso e 18 mesi di libertà vigilata. L'accusa: "Ha contattato una maga per la magia nera e far morire l'

Curiosità: I fatti del G8 di Genova furono una serie di eventi politici avvenuti nella città italiana di Genova a partire da giovedì 19 luglio sino a domenica 22 luglio 2001, contestualmente allo svolgimento della riunione del G8.

... le abbiamo offerto due appartamenti, uno a Santa Margherita e uno a, che valgono molto più di un milione di euro. Ma la parte civile li ha rifiutati", sostiene l'difensore Alessandro ...... musiche originali M° Giuseppe Morgante, regia Antonio Silvagni, con Matteo Di, Stefania ... è stata la lettura dell'arringa dell'accusa, scritta dall'Sandro Canestrini, ora ...

Genova, avvocato condannato: "Riti voodoo all'anziana per avere l ... ilGiornale.it

Genova, avvocato sottrae oltre un milione di euro ad un'anziana ... Telenord.it

La nota professionista Barbara Raimondo è stata condannata a 5 anni di reclusione per peculato al falso e 18 mesi di libertà vigilata. L'accusa: "Ha contattato una maga per la magia nera e far morire ...Diciotto mesi di libertà controllata alla professionista Barbara Raimondo: sottratto un milione di euro. «Ha contattato una maga e ha chiesto la stregoneria per uccidere la donna» ...