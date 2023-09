Genova | avvocata condannata | «Voleva uccidere la sua benefattrice con un rito voodoo»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Non le bastava esser stata nominata unica erede del ricco patrimonio dell’anziana di 86 anni, amica di famiglia, che nel frattempo le aveva già affidato tutto come amministratrice di sostegno. Per l’accusa, Barbara Raimondo, 58 anni,e figlia di un principe del foro,affrettare i tempi e per questo si era rivolta a una maga: le avrebbe chiesto unperl’anziana benestante e l’avrebbe poi richiamata per capire se avesse avuto effetto. Ma la legale, sempre secondo la procura, negli anni aveva già sottratto alla donna un milione di euro. Perciò la giudice per l’udienza preliminare Paola Faggioni ha confermato in primo grado le accuse del pm Walter Cotugno, condannando conabbreviato l’Raimondo a 5 anni di carcere per ...