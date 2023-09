Genk-Fiorentina | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La qualificazione, sofferta, ottenuta nel turno di spareggio contro il Rapid Vienna ha spalancato le porte della fase a gironi di Conference League ad unaapparsa in salute nel successo per 3-2 ottenuto in campionato, al cospetto dell’Atalanta. A differenza di quanto accaduto dodici...

Curiosità: La UEFA Europa Conference League 2023-2024 è la terza edizione della UEFA Europa Conference League, organizzata dalla UEFA. Il torneo è iniziato il 12 luglio 2023 e si concluderà il 29 maggio 2024 con la finale allo stadio Agia Sophia di Atene, in Grecia. Il West Ham Utd è la squadra campione in carica, avendo vinto l'edizione precedente.

Domenica in Friuli arriverà la(che giovedì affronterà ilin Conference League), poi la trasferta infrasettimanale contro i campioni d'Italia del Napoli, per chiudere il trittico ...Comincia l'avventura in Conference League per la squadra di Italiano. Si parte dalla sfida con la squadra belga

