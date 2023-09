Gasperini Testa all' Europa | l' Atalanta non può guardarsi indietro

(Di mercoledì 20 settembre 2023) "Dispiace per l'infortunio di Scamacca, ma sono cose che capitano", dice il tecnico nerazzurro BERGAMO - "La sconfitta di Firenze? In campionato ci sono partite molto equilibrate. Il risultato è stato determinato da qualche regalino che abbiamo fatto, al di là del merito degli avversari. Dobbiamo ri

Curiosità: Gian Piero Gasperini (Grugliasco, 26 gennaio 1958) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico dell'Atalanta.

Mister Francesco Baldini ha la sua idea: "Guardiola disse che giocare contro era come andare dal dentista. Il paragone è quello: La squadra alla fine non ha mai perso la: 'Contro queste squadre non puoi fare il tuo calcio."

ROMA - La finale persa ai rigori contro il Siviglia è ancora nella testa di giocatori e tifosi della Roma, che in questa stagione vogliono ...Le parole in conferenza stampa dell'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperina in vista della sfida di Europa League contro il Rakow ...