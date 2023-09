Garcia | ' Kvaratskhelia sa di aver sbagliato | non deve essere nervoso'

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L'allenatore del Napoli, Rudi, ha archiviato il gesto dial momento del cambio contro il Genoa : " Sa dima non è un problema, l'importante è che non sia...

L'allenatore del Napoli, Rudi, ha archiviato il gesto dial momento del cambio contro il Genoa : " Sa di aver sbagliato ma non è un problema, l'importante è che non sia nervoso perché non segna ". L'...NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen,. All.. Come vedere Braga " Napoli se siete all'estero Se ...

L'allenatore del Napoli ha parlato del talento georgiano e del suo gesto di Genova alla vigilia della sfida di Champions contro il Braga ...ForzAzzurri.net - Rudi Garcia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset prima della sfida Braga-Napoli di Champions League ...