Gandolfi bacchetta il ministro Salvini Sala | “Il suo intervento uno spot elettorale per il Pd”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Bergamo.replica: “Unodel Pd”. Le parole di Pasqualedal palco dellaMosaico del Palazzo dei Contratti delle Manifestazioni hanno colpito nel segno. Il presidente della Provincia di Bergamo, intervenuto martedì 19 settembre, nel contesto del convegno organizzato, in occasione della Settimana della Mobilità da Atb e Teb per parlare di e-BRT e T2, parlando di infrastrutture, ha tuonato contro l’attualecompetente. Parole dure e un rimprovero a Matteo, “reo”, secondo il numero uno di via Tasso, di aver raccolto un menabò con una serie di opere prioritarie e strategiche per il territorio bergamasco e non di non aver ancora fatto nulla. Un ...