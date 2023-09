Galatasaray-Copenhagen oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Champions League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valida per il primo turno della fase a gironi di. La squadra turca partecipa per la diciassettesima volta alla alla fase a gruppi della massima competizione europea per club e anche quest’anno è dovuta passare attraverso i turni preliminari. Stesso percorso anche per la formazione danese, che nell’ultimo turno ha superato i polacchi del Rakow. La sfida è in programma, mercoledì settembre alle 18:45 al Rams Park di Istanbul.su Sky Sport 254 e insu NOW, Sky Go e Infinity+. SportFace.