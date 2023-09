Galatasaray-Copenhagen | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Riportiamo ledi, match valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro bulgaro Georgi Kabakov, coadiuvato come assistenti dai connazionali Margaritov e Valkov, e dal quarto uomo Ginchev. VAR e AVAR saranno rispettivamente Stojanov e Draganov. Calcio d’inizio alle 18.45 al Rams Park Stadyumu di Istanbul. A distanza di tre anni iltorna a calcare il palcoscenico della Champions League. Dopo aver avuto la meglio nei preliminari su Olimpija e Molde, i turchi si sono qualificati alla fase a gironi. Un vero e proprio gruppo di ferro quello capitato alla compagine di Istanbul che oltre al, affronterà anche i temibili Bayern Monaco e Manchester United. Nell’ultima edizione ...

Curiosità: Il Football Club København, meglio noto come FC Copenhagen, o più semplicemente come Copenhagen, spesso abbreviato in FCK, è una società calcistica danese con sede nella città di Copenaghen. Tra le più importanti e note squadre del paese, milita nella Superligaen, la massima serie del campionato danese.

Si scende in campo già alle 18:45 con lo scontro tra spagnoli e tedeschi ma anche il ritorno in pompa magna del Galatasaray di Icardi che affronta il Copenhagen.

GALATASARAY: 1 Muslera, 3 Angeliño, 7 Kerem Aktürkoglu, 8 Demirbay, 9 Icardi, 10 Mertens, 22 Ziyech, 25 Nelsson, 34 Torreira, 42 Abdülkerim Bardakci, 93 Boey