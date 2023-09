Furti di gatti nel bolognese | 30 casi in un mese | è caccia ai responsabili

Curiosità: Cats è un film musicale del 2019 diretto da Tom Hooper, basato sull'omonimo musical e sul libro Il libro dei gatti tuttofare di T. S. Eliot.

...che possono essere animali predatori ma è una sciocchezza' - gridano ai microfoni di Morning News i cittadini dei paesi colpiti dai. Le offerte di "taglie" e ricompense per ritrovare io ...Quali, sindaco Dove li hanno fatti In caserma non risulta alcuna impennata, anzi il numero ... ma tanta notorietà , tanta "trippa per", diciamo. Il secondo è più sottile anche se del ...

Furti di gatti nel bolognese: 30 casi in un mese e l'ombra dei riti ... Il Riformista

Oasi felina ripulita dai ladri il Resto del Carlino

Più di trenta gatti scomparsi in un mese. A Pianoro, comune della città metropolitana di Bologna, è caccia ai responsabili dei furti, tra la rabbia e la preoccupazione dei proprietari dei felini."Hanno rubato crocchette, scatolette di cibo per gatti e anche i detersivi con le spugnette. Non è la prima volta che accade, e siamo sempre più amareggiate perché gestiamo l’oasi felina in modo del t ...