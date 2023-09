Fuori dalla Via della Seta | Meloni ha informato la Cina Tajani lo dice a Fox News

Leggi su formiche

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Giorgia, presidente del Consiglio, “ha parlato alladei piani dell’Italia per uscireVia”. Lo ha detto Antonio, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, in un’intervista a Foxda New York, dove si trova per l’Assembla generale delle Nazioni Unite. Alla domanda se l’Italia si aspetta delle “ritorsioni” da parte di Pechino, ha risposto: “Non lo so, ma noi siamo alleati degli Stati Uniti. Vogliamo parlare con lacerto, ma facciamo parte del patto transatlantico”. Dunque, la decisione sembra essere stata presa e comunicata, anche se non attraverso una nota ufficiale per la quale l’Italia potrebbe aver scelto, come cortesia diplomatica verso Pechino, di attendere la chiusura del Belt and Road Forum ...