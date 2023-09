Fuori dal Coro stasera | Vannacci monopolizza Rete 4 ma anche basta!

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Adal, mercoledì 20 settembre 2023, il pubblico di Mario Giordano rivedrà di nuovo ospite il generale Roberto. Cosa avrà da dire ancora a distanza di 24 ore dalla sua ospitata a È Sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer (che, peraltro, ha subito l'ennesimo crollo di ascolti tv)? Aggiungiamo che il comandante della Task Force 45 durante la Guerra in Afghanistan è stato già ospite adalnella prima puntata della nuova stagione datata 6 settembre 2023 e la scorsa settimana. Durante la sua intervista si era detto orgoglioso delle tante copie vendute del suo libro 'Il Mondo al Contrario', finito al centro delle polemiche per i concetti espressi su temi come l'immigrazione, l'omosessualità, gli ambientalisti. Tutti si chiedono (compresi Bianchina e ...