Fulmine in Messico colpisce ed uccide due persone in spiaggia | video

(Di mercoledì 20 settembre 2023), duehanno perso la vita da unsu una delle spiagge turistiche dell'Aquila, nello Stato del Michoacan. La donna è morta sul colpo dopo essere stata colpita direttamente dal. L'uomo ha riportato gravi ustioni ed è stato portato in ospedale, ma i medici non sono riusciti a salvarlo perché le ferite riportate erano troppo gravi.

Curiosità: Ruddy Lilian Thuram-Ulien (Pointe-à-Pitre, 1º gennaio 1972) è un ex calciatore francese, di ruolo difensore.

Le vittime , un uomo e una donna , sono stati travolti dalla furia di unche si è scagliato su una spiaggia ad Aquila, in. I due sono morti sul colpo . Il tutto è stato ripreso da un ...Due persone sono state raggiunte e uccise ieri pomeriggio da unin una spiaggia dello Stato messicano di Michoacán. Intervistato dalla tv Milenio, il sindaco, José María Valencia, ha riferito che l'incidente è avvenuto sulle spiaggia conosciuta come Aquila ...

Fulmine colpisce due passanti in pochi secondi e li uccide: la scena ripresa in un video in Messico Fanpage.it

Due morti colpiti da un fulmine in spiaggia ad Aquila in Messico: il video girato casualmente da un turista Virgilio Notizie

Un fulmine è caduto in riva al mare su una spiaggia in Messico colpendo in pieno due turisti che sono morti sul colpo. Un video immortala la tragedia ...MeteoWeb Un uomo e una donna sono stati colpiti da un fulmine lunedì scorso su una spiaggia in Messico, durante una pericolosa tempesta. Un video mostra il momento in cui… Leggi ...