Frecce Tricolori | la foto di un uccello tra gli aerei in decollo prima della tragedia di Torino

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’edizione torinese di Repubblica pubblica oggi ladi untra le. Si tratta di un’immagine scattata da unamatore nei giorni delle esercitazioni a Caselle. Non è chiaro se lo scatto si riferisca a quello che è successo nel momento in cui l’aereo del pilota Oscar Del Do’ si è schiantato al suolo e ha preso fuoco, provocando la morte di una bambina di 5 anni. Ma di certo conferma che la pista è ad alto rischio Bird Strike. Nella zona interessata dall’incidente i carabinieri hanno anche sequestrato i resti di un. Secondo le prime ipotesi investigative la Freccia Tricolore potrebbe aver risucchiato nel motore un. E quindi avrebbe perso quota. Finendo poi per schiantarsi sulla pista dell’aeroporto. L’ipotesi guasto e il ...

Curiosità: La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), il cui nome ufficiale è 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, ma che è comunemente conosciuta come le Frecce Tricolori, è la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana, nata nel 1961 in seguito alla decisione dell'Aeronautica stessa di creare un gruppo permanente per l'addestramento all'acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti; ha sede operativa presso l'aeroporto di Rivolto, in Friuli-Venezia Giulia.

'Con leè solo questione di tempo: prima o poi ci scappa sempre il morto. Lo si sapeva già. Prima della distruzione precipitata addosso ad una famiglia sabato pomeriggio a Torino (è morta una ...... la mamma di 37 anni che nel luglio del 2022 lasciò morire di stanti la piccola Diana • Anche Oscar Del Do, il pilota delleprecipitato, ipotizza un impatto con gli uccelli come ...

Il pilota delle Frecce tricolori ha abbandonato l'aereo una frazione di secondo prima di andare in stallo e posizionando il velivolo in modo che cadesse all'interno del perimetro dell'aeroporto di ...Dopo la tragedia di Caselle gli organizzatori stanno valutando se cancellare la manifestazione. Interlocuzioni in corso con Areonautica e ministero ...