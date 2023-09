(Di mercoledì 20 settembre 2023) L'evento era in programma il prossimo 1 ottobre: "Non ci sono le condizioni per viverlo in serenità"

Curiosità: La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), il cui nome ufficiale è 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, ma che è comunemente conosciuta come le Frecce Tricolori, è la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana, nata nel 1961 in seguito alla decisione dell'Aeronautica stessa di creare un gruppo permanente per l'addestramento all'acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti; ha sede operativa presso l'aeroporto di Rivolto, in Friuli-Venezia Giulia.

L'evento era in programma il prossimo 1 ottobre: "Non ci sono le condizioni per viverlo in serenità"... l'evento è in programma il prossimo primo ottobre e avrebbe visto la presenza dello spettacolo delle. Lo rende noto l'amministrazione comunale pisana, a seguito della tragedia ...

Frecce tricolori, il sindaco di Pisa chiede di annullare l'Air Show LA NAZIONE

Crosetto in difesa delle Frecce Tricolori: "Morte della bambina non è legata. Stop alle attività fuori discussione" "La morte della bambina non è collegata all'esistenza delle Frecce tricolori, ma ...