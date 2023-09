Frecce Tricolori | Crosetto | “Sono il nostro orgoglio | nessun legame con la morte della piccola Laura”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) “Leincarnano il prestigio e le tradizioni dell’eccellenza italiana. Rappresentano un vero e proprio simbolo dell’italianità in cui tutti i cittadini si riconoscono e di cui tutti vannosi”. Così il ministroDifesa Guidonel corso del question time alla Camera, rispondendo sui costi ambientali ed economici relativi alle manifestazioni delle pattuglie acrobatiche, dopo il drammatico incidente di sabato scorso a San Francesco al Campo, nel Torinese, che è costato la vita a una bambina di 5 anni.italiano “Tutto ciò, però, diventa nulla – continuanell’Aula di Montecitorio – di fronte alladi una bambina, che non ...

Curiosità: La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), il cui nome ufficiale è 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, ma che è comunemente conosciuta come le Frecce Tricolori, è la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana, nata nel 1961 in seguito alla decisione dell'Aeronautica stessa di creare un gruppo permanente per l'addestramento all'acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti; ha sede operativa presso l'aeroporto di Rivolto, in Friuli-Venezia Giulia.

