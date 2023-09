Frattesi | «Inter | dimostrata voglia di non perdere! Non facile»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 20 settembre 2023)ha aiutato l’a evitare la sconfitta sul difficile campo della Real Sociedad. Da San Sebastian, il giocatore analizza il pareggio per 1-1 nel post partita diTV. BENE RIPRENDERLA – Davideparla al termine di Real Sociedad-1-1: «Non eraper l’atmosfera che c’era, un campo che non saràper tutti. Siamo stati bravi a riprenderla, abbiamo dimostrato che quando giochiamo ce la possiamo fare contro tutti. Cosa ci ha portati al pari? Sicuramente ladi non perdere. Il risultato non ci piaceva, la cosa migliore è la compattezza mostrata nel primo tempo. Nel secondo abbiamo cercato in tutti i modi di riaprirla, alla fine c’è andata anche male perché potevamo fare un altro gol. La trasferta di Empoli? Quando ...