Francia | ecoattivisti sversano colorante verde nei canali Il sindaco | “Pesci morti” Loro si difendono | “Prodotto innocuo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Sabato 16 settembre le acque deiLauch, che circondano la città di Colmar, in, si sono colorate di un’inusuale tonalità: opera degli attivisti per l’ambiente del movimento Extinction Rebellion, che hanno scaricato delneidi quella che viene definita “la piccola Venezia”. Un’azione dimostrativa contro il progetto Stocamine, che prevede lo stoccaggio di rifiuti tossici contenenti arsenico, amianto e mercurio, in un ex sito minerario a Wittelsheim, nella zona dell’Alto Reno: un progetto a cui una commissione di inchiesta ha dato il via libera, nel luglio scorso, nonostante l’ostilità della popolazione locale. E tuttavia, gli ambientalisti sono stati accusati di aver arrecato danni alla fauna acquatica: lo scarico delavrebbe provocato la ...