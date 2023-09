Francesco M

Cinema e televisione

Francesco, giullare di Dio – film del 1950 diretto da Roberto Rossellini

– film del 1950 diretto da Roberto Rossellini Francesco – film del 1989 diretto da Liliana Cavani

– film del 1989 diretto da Liliana Cavani Francesco – miniserie televisiva in due puntate del 2002

– miniserie televisiva in due puntate del 2002 Francesco – miniserie TV del 2014 diretta da Liliana Cavani

Musica

Francesco – singolo di Irene Grandi del 2000

– singolo di Irene Grandi del 2000 Francesco – singolo dei La Elle

– singolo dei La Elle Francesco – singolo dei Modà del 2016

Onomastica

Francesco – nome proprio di persona italiano maschile

– nome proprio di persona italiano maschile Francesco (Francescus, Francisius) – famiglia di stirpe normanna, che detenne possedimenti feudali in Aversa e Capaccio

Persone

Francesco – 266º papa della Chiesa cattolica

– 266º papa della Chiesa cattolica Francesco d'Accorso – giurista e letterato italiano

– giurista e letterato italiano Francesco d'Agnolo – pittore italiano

– pittore italiano Francesco d'Ambra – commediografo italiano

– commediografo italiano Francesco d'Angeluccio di Bazzano – scrittore e mercante italiano

– scrittore e mercante italiano Francesco d'Antonio da Viterbo – pittore italiano

– pittore italiano Francesco d'Assisi – religioso e santo italiano

– religioso e santo italiano Francesco d'Elci – cardinale italiano

– cardinale italiano Francesco d'Isa – drammaturgo italiano

– drammaturgo italiano Francesco da Acquanegra – religioso e scultore italiano

– religioso e scultore italiano Francesco da Arquata – predicatore italiano

– predicatore italiano Francesco da Barberino – notaio e poeta italiano

– notaio e poeta italiano Francesco da Caldarola ( Francesco Piani ) – presbitero e beato italiano

( ) – presbitero e beato italiano Francesco da Castiglione – umanista e religioso italiano

– umanista e religioso italiano Francesco da Copertino – religioso e architetto italiano

– religioso e architetto italiano Francesco da Jesi – religioso italiano

– religioso italiano Francesco da Lugo ( Francisco de Lugo ) – teologo gesuita spagnolo

( ) – teologo gesuita spagnolo Francesco da Meleto – umanista italiano

– umanista italiano Francesco da Montereale – pittore italiano

– pittore italiano Francesco da Nardò – umanista e teologo italiano

– umanista e teologo italiano Francesco da Paola – religioso e santo italiano

– religioso e santo italiano Francesco da Petriolo – religioso e beato italiano

– religioso e beato italiano Francesco da Rimini – pittore italiano

– pittore italiano Francesco da Sangallo ( Francesco Giamberti ) – scultore italiano

( ) – scultore italiano Francesco da Sicignano – architetto e scultore italiano

– architetto e scultore italiano Francesco da Tolentino – pittore italiano

– pittore italiano Francesco da Urbino – pittore italiano

– pittore italiano Francesco dal Sole – matematico, astronomo e ingegnere francese

– matematico, astronomo e ingegnere francese Francesco de Lignamine – vescovo cattolico e umanista italiano

– vescovo cattolico e umanista italiano Francesco dei Bonacolsi – nobile e politico italiano

– nobile e politico italiano Francesco del Borgo – architetto italiano

– architetto italiano Francesco del Cossa – pittore italiano

– pittore italiano Francesco del Tadda ( Francesco Ferrucci ) – scultore italiano

( ) – scultore italiano Francesco della Marca – francescano, teologo e filosofo italiano

– francescano, teologo e filosofo italiano Francesco della Ratta – nobile italiano

– nobile italiano Francesco della Sega – anabattista italiano

– anabattista italiano Francesco di Antonio del Chierico – miniatore e orafo italiano

– miniatore e orafo italiano Francesco di Antonio di Bartolomeo – pittore italiano

– pittore italiano Francesco di Bartolo – critico letterario e latinista italiano

– critico letterario e latinista italiano Francesco di Baviera – nobile e militare tedesco

– nobile e militare tedesco Francesco di Biondo – vescovo cattolico italiano

– vescovo cattolico italiano Francesco di Brunswick-Lüneburg – nobile tedesco

– nobile tedesco Francesco di Calvo – nobile e generale catalano

– nobile e generale catalano Francesco di Domenico – legnaiolo italiano

– legnaiolo italiano Francesco di Meyronnes – filosofo e teologo francese

– filosofo e teologo francese Francesco di Montpensier – nobile francese

– nobile francese Francesco di Neri da Volterra – pittore italiano

– pittore italiano Francesco di Oberto – pittore italiano

– pittore italiano Francesco di Pesello – pittore italiano

– pittore italiano Francesco di Sales – vescovo cattolico e santo francese

– vescovo cattolico e santo francese Francesco di Saluzzo – nobile italiano

– nobile italiano Francesco di San Lorenzo ( Francisco Euba y Gorroño ) – presbitero e beato spagnolo

( ) – presbitero e beato spagnolo Francesco di Ser Nardo da Barberino – scrittore italiano

– scrittore italiano Francesco di Teck – nobile anglo-tedesco

– nobile anglo-tedesco Francesco di Teck – nobile britannico

– nobile britannico Francesco di Valdambrino – scultore italiano

– scultore italiano Francesco di Vannozzo – poeta, giullare e musicista italiano

– poeta, giullare e musicista italiano Francesco di Vannuccio – pittore italiano

– pittore italiano Francesco di Waldeck – vescovo cattolico tedesco

– vescovo cattolico tedesco Francesco il Vecchio (Francesco I da Carrara) – politico e condottiero italiano

Pagine correlate

Franceschi

Francesco I

Francesco II

Francesco III

Francesco IV

Francesco d'Antonio

Francesco d'Assisi (disambigua)

Francesco da Castello

Francesco da Milano

San Francesco (disambigua)

