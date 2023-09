Curiosità: Melita Toniolo (Treviso, 5 aprile 1986) è una showgirl, modella, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica italiana.

Era il 2018 quandoe la piccola Vittoria, nata il 17 febbraio 2016 , si ritrovarono a vivere all'improvviso un dramma. Il calciatore Davide Astori scomparve a 31 anni a causa di un arresto cardiaco ...La 38enne posa per Tiffany & Co. insieme alla bambina di 7 anni Gli scatti condivisi sul social sono stati realizzati da Rosario Rex Di Salvoscopre il volto della sua bambina per la prima volta. La 38enne, ex gieffina, ora attrice e modella, e la figlia Vittoria avuta con Davide Astori , scomparso nel 2018 a causa di un ...

Francesca Fioretti e la figlia di Davide Astori posano per una pubblicità TGCOM

Il video del matrimonio da favola di Gessica Notaro alla Reggia di ... Gossip News

Francesca Fioretti è una mamma bellissima e orgogliosa della sua bimba avuta da Davide Astori, il calciatore scomparso improvvisamente sei anni fa.Francesca Fioretti e la figlia Vittoria avuta con lo scomparso Davide Astori protagoniste di una nuova campagna pubblicitaria ...