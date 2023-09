Football Manager 2024 Disponibile Dal 6 Novembre | Annunciata La Data Ufficiale

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Sega ha annunciato che il nuovo capitolo disaràsu tutte le piattaforme dal 62023. Iliale di Sports Interactive saràanche nella sua versione Mobile ma sarà un’esclusiva per gli abbonati alla piattaforma Netflix. Contestualmente Miles Jacobsos, il direttore dello studio di Sports Interactive, ha annunciato che FM 24 sarà un titolo di transizione e che uno stravolgimento concreto deliale arriverà solo con2025, ovvero il capitolo che sarà rilasciato entro la fine del. Nonostante ciò le novità in FM 24 non mancheranno, il lavoro di sviluppo è stato accurato e garantirà ugualmente ore ed ore di ...

Curiosità: Football Manager è un videogioco manageriale calcistico, sviluppato nel 1982 da Kevin Toms originariamente per ZX Spectrum, e in seguito convertito per la maggior parte degli home computer disponibili all'epoca.

