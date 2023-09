Food waste come spreco di denaro in famiglia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Le prime anticipazioni dell'indagine diWatcher, International Observatory on&Sustainability Loalimentare è identificato innanzituttodiin: dall’Italia agli Stati Uniti, dalla Spagna alla Germania, dal Regno Unito all’Olanda, i cittadini del mondo identificano lo sperpero del ciboun ‘crash’ per le loro economie. Sono le prime anticipazioni del Rapporto globale sul rapporto fra cibo e: un’indagine firmata daWatcher, International Observatory on&Sustainability, promossa dalla campagnaZero di Last Minute Market con il monitoraggio Ipsos, realizzata in 8 Paesi del mondo: Italia, Spagna, Germania, ...

Curiosità: Lo spreco alimentare è il fenomeno della perdita di cibo ancora commestibile che si ha lungo tutta la catena di produzione e di consumo del cibo.

Le prime anticipazioni dell'indagine di Waste Watcher, International Observatory on Food&Sustainability ...La Giornata internazionale di sensibilizzazione sulle perdite e gli sprechi alimentari torna in tutto il mondo venerdì 29 settembre 2023 e quest’anno lancerà un chiaro appello all’azione affinché gli ...