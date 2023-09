Fondi | scuole chiuse il 21 settembre per lavori sulla condotta idrica

(Di mercoledì 20 settembre 2023)– A seguito della nota con cui Acqualatina ha annunciato un’interruzione del flusso idrico, programmata in data giovedì 21dalle 8:30 alle 16:30 al fine di consentire idi collegamento della nuovain via Feudo, nel tratto Pedemontano, è stata emessa un’ordinanza di chiusura di tutte ledi ogni ordine e grado. È possibile leggere il testo del provvedimento firmato questa mattina dal sindaco diBeniamino Maschietto qui sull’albo pretorio del Comune di. https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE testata=9129828&DOCORE versione=1&FNSTR=VFPDPW KTHOEDF 200554497471888661117341526973945.XCI&DB NAME=n1015099&ContestoChk=ME Acqualatina informa l’utenza che, al fine di ...

Curiosità: Fondi è un comune italiano di 39 572 abitanti della provincia di Latina nel Lazio.

potranno essere impiegati per il personale incaricato delle attività del progetto, ad ... Tra leprimarie sono stati coinvolti 58 plessi , tra lesecondarie di primo grado 29 ...Contestualmente, il commissario ha scritto all'ente, sicurezza, edilizia della Città ... atteso dal 2001 per mancanza". Mercato piazza Scio "Abbiamo fatto una sperimentazione di ...

Manca l’acqua per lavori sulla nuova condotta: a Fondi il Comune chiude le scuole LatinaToday

INTERRUZIONE IDRICA A FONDI: IL 21 SETTEMBRE CHIUSE ... Latina Tu

E nel mirino oltre ai ministri Fitto e Sangiuliano anche la premier Giorgia Meloni dopo il tour di Caivano: «Noi abbiamo aperto le scuole di sera ... dopo la notizia dell'avviso ormai imminente per i ...A scuola di gelato con lo chef. Gli studenti di quarta e quinta dell’istituto Olivetti per cuochi e addetti di sala a lezione con chef stellati e maître di hotel a 5 stelle. Il progetto, come spiega l ...