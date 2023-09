Fondi Prosegue la ventiduesima edizione del “Fondi Film festiva- Riviera d’Ulisse”

Curiosità: Terence Hill, pseudonimo di Mario Girotti (Venezia, 29 marzo 1939), è un attore, regista e sceneggiatore italiano.

... con diverse iniziative e attività sul territorio, da 12 anni si occupa di raccogliere... Domenica 1° ottobre sicon altri due momenti. Il primo, promosso dalla Compral Carne, sarà alle 9,...... con diverse iniziative e attività sul territorio, da 12 anni si occupa di raccogliere... Domenica 1° ottobre sicon altri due momenti. Il primo, promosso dalla Compral Carne, sarà alle 9,...

Siena, prosegue la raccolta fondi per il restauro della Sinagoga di ... Canale 3

La guerra ai poveri prosegue col Pnrr. Tagliati al Mezzogiorno 5,6 ... LA NOTIZIA

"Don Tonino ci avrebbe detto di affidarci alla Provvidenza. Il furto non ci fermerà e non fermerà neppure il progetto che lui ha voluto per questo territorio". (ANSA) ...