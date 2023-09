Flixbus Berlino-Trieste si ribalta | morta una 19enne | 5 feriti gravi Coinvolti anche 3 italiani

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Stava viaggiando in autostrada nei pressi di Micheldorf, nella regione austriaca della Carinzia, quando è improvvisamente uscito di strada, schiantandosi contro un guardrail endosi su un fianco. Sarebbe questa la dinamica dell’incidente che la mattina del 19 settembre ha coinvolto un bus, diretto da, e che ha provocato la morte di unaaustriaca e al ferimento di altri 45 passeggeri, di cui 5. Tra le persone a bordo c’eranoalcuni cittadini: a quanto comunicato dalla Farnesina, tre connazionali hanno riportato ferite lievi e sono stati dimessi dall’ospedale dopo le prime cure. A quanto ha reso noto Bild, sul bus a due piani c’erano persone da Austria, Slovenia, Italia, Germania e Ucraina, ...

