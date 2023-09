Curiosità: Il Clube de Regatas do Flamengo, noto comunemente come Flamengo, è una società polisportiva brasiliana, nota soprattutto per la sezione calcistica. Ha sede a Rio de Janeiro nel quartiere di Gávea e non in quello di Flamengo, come si potrebbe invece erroneamente supporre.

... a discapito del rendimento della squadra, lontana in classifica dal Botafogo capolista, al punto da spingere i sostenitori dela invocare la cessione del giocatore. Come raccontato dal ...L'ex Inter è infatti al centro di feroci polemiche sul suo conto da parte dei suoi. IL CASO - Come raccontato dal quotidiano brasiliano Globo , alcuni ultrà delavrebbero avvicinato ...

Le prestazioni di Gabigol scatenano i tifosi del Flamengo: lite con il vicepresidente - Sportmediaset Sport Mediaset

Flamengo, i tifosi non vogliono più Gabigol: aggredito il vicepresidente ItaSportPress

alcuni ultrà del Flamengo avrebbero avvicinato il vicepresidente dei rossoneri, Marcos Braz, per chiedergli di cacciare l'attaccante e anche dell'allenatore Jorge Sampaoli, arrivando persino a ...L'ex attaccante dell'Inter è entrato nel mirino della tifoseria rubonegra a causa del proprio rendimento deludente: caos in un centro commerciale, calci e pugni al vicepresidente Braz e minacce alla f ...