Firenze | i due giovani assolti dal reato di violenza sessuale per “un’errata percezione” La vittima | «Perché il mio no non valeva?»

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il tribunale diha assolto ad agosto dueimputati dinei confronti di una ragazza di 20 anni., secondo le motivazioni, è stato accertato che nella notte del settembre 2018 in cui si sono svolti i fatti ci furono «degli atti sessuali non pienamente voluti». Ma il Giudice dell’Udienza Preliminare ha prosciolto gli accusatila loro fu «» del consenso della ragazza. Il togato ha spiegato che «non essendo il delitto dipunito a titolo di colpa, non può essere considerato rilevante ai fini di una residua affermazione di responsabilità penale». Mentre nel corso del processo è emerso che la ragazza aveva avuto rapporti con uno dei due ...

Curiosità: Firenze ( AFI : /fi'rene/; ; in epoca medievale e nel linguaggio poetico anche Fiorenza, /fjo'rna/) è un comune italiano di 360 444 abitanti, capoluogo della Toscana e dell'omonima città metropolitana; è il primo comune della regione per popolazione e centro dell'area metropolitana di Firenze-Prato-Pistoia.

Sciame sismico nella notte nella zona di Marradi, Firenze, epicentro del terremoto di magnitudo 4.9 di lunedì. Secondo le registrazioni dell’Ingv la scossa più forte dello sciame è stata di magnitudo ...L'Ordine dei Geologi della Toscana e l'Ordine degli Ingegneri di Firenze forniscono consigli per prevenire danni in casa. L’epicentro del sisma è stato localizzato a 3 km a sud-ovest di Marradi ad una ...