Fiorentina | i convocati per il Genk | la scelta su Bonaventura

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Vincenzo Italiano, allenatore della, ha diramato la lista deiper la sfida di Conference League contro ilVincenzo Italiano, allenatore della, ha diramato la lista deiper la prima giornata della fase a gironi di Conference League contro il. Assente Giacomo, così come Jonathan Ikone che dall’inizio della stagione non è mai stato a disposizione del tecnico. Portieri: Christensen, Martinelli, Terracciano. Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri. Centrocampisti: Barak, Duncan, Infantino, Maxime Lopez, Mandragora, Arthur. Attaccanti: Brekalo, Gonzalez, Kouame, Nzola, Sottil.

Curiosità: L'ACF Fiorentina, meglio nota come Fiorentina, è una società calcistica italiana con sede nella città di Firenze. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

