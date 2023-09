Fiorentina | i convocati per il Genk in Conference League | due assenti per i viola

Curiosità: L'ACF Fiorentina, meglio nota come Fiorentina, è una società calcistica italiana con sede nella città di Firenze. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

Sporting Clube de Braga - Società Sportiva Calcio Napoli, UEFA Champions League: idi ... Napoli - Real Madrid (seconda giornata di Champions League) 8 ottobre: Napoli -(ottava ...La formazione della Real Sociedad Fuori daiAndrè Silva ed Elustondo, Alguacil ha di ... visto due anni fa in Italia con la maglia della, e Munoz. Probabile formazione (4 - 3 - ...

4ª Serie A TIM 23/24 – Fiorentina-Atalanta: i convocati Atalanta

Domani Genk-Fiorentina, i convocati di Italiano: oltre a Ikone è assente anche Bonaventura TUTTO mercato WEB

Giacomo Bonaventura non è stato convocato per la trasferta europea di Genk. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il centrocampista viola non avrebbe ancora smaltito un colpo ...