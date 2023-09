Fiorentina | Duncan | 'La continuità resta un ostacolo da superare Arthur mi ha sopreso'

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Insieme al suo allenatore Italiano, per introdurre la partita di esordio nel girone di Conference League in casa del Genk, si presenta in conferenza...

Curiosità: Joseph Alfred Duncan (Accra, 10 marzo 1993) è un calciatore ghanese con cittadinanza italiana, centrocampista della Fiorentina.

Defezione importante per laattesa domani in casa del Genk dalla prima gara della fase a gironi di Conference League, ... Barak, Beltran, Biraghi, Brekalo, Christensen, Comuzzo, Dodò,, ...Ecco i convocati dellain trasferta a Genk per la partita d'esordio in Conference League: Amatucci, Barak, Beltran, Biraghi, Brekalo, Christensen, Comuzzo, Dodo,, Gonzalez, Infantino, Kayode, Kouame, ...

Il centrocampista della Fiorentina, Alfred Duncan, si è così espresso in conferenza stampa dalla Cegeka Arena alla vigilia della partita di Conference League contro il Genk.