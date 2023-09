Fiorentina | Commisso | “Vaffa a Gasperini? Ho fatto meno danni io di lui | difendo i fiorentini”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 settembre 2023) “Ero in mezzo a dei ragazzi, ho letto quello che lui ha detto deie ho preso le difese dei nostri tifosi. Credo che hoio a prendermela con una persona rispetto a lui che se l’è presa con tutti i. Non ha detto parole belle”. Lo ha detto il presidente della, Rocco, parlando del video circolato nei giorni scorsi attraverso i social network in cui il presidente gigliato si era espresso in maniera un po’ fuori dalle righe nei confronti del tecnico dell’Atalanta, Gian Piero. Sulla Conference League e sull’imminente esordio con il Genkha aggiunto: “Non so se il girone di quest’anno di Conference League sia più difficile, ma siccome quello che abbiamo imparato ...