Fiorella Mannoia sta male | salta il concerto | il comunicato

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Problemi di salute costringonoa fermarsi e rimandare al 2024 il"Una, nessuna, centomila - In Arena", previsto per martedì 26 settembre, di cui è direttrice artistica. In unla cantante ha spiegato che le è stata diagnosticata un'ernia del disco, motivo per...

Curiosità: Fiorella Mannoia (Roma, 4 aprile 1954) è una cantante italiana.

Sul palco sette donne e artiste:, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini. Con loro sette colleghi: Caparezza, Brunori Sas, Diodato, ...Un progetto nato grazie alla direttrice artistica, che ha riunito su un unico palco numerosi grandi nomi della musica italiana per un grande evento benefico. Nelle scorse ore, però, ...

La magia di Fiorella Mannoia in San Petronio La Repubblica

Una Nessuna Centomila – in Arena si sposta al 2024 per via dell’assenza di Fiorella Mannoia. Lo spettacolo, in programma il prossimo 26 settembre all’Arena di Verona, è stato rinviato per motivi di ...Fiorella Mannoia ha annunciato il rinvio del grande concerto Una, Nessuna, Centomila per problemi di salute: sui social si scatena la bufera.