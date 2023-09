Fiorella Mannoia Sta Male | La Triste Notizia Sconvolge i Fan!

(Di mercoledì 20 settembre 2023) I fan disono in ansia dopo la dolorosa comunicazione. Ecco cosa è successo… #La celebre cantante italiana, conosciuta per il suo inconfondibile timbro vocale e per la sua carriera musicale che ha attraversato decenni, ha recentemente datodi un problema di salute che ha costretto all’annullamento di un imminente concerto di beneficenza. L’evento, intitolato “Una Nessuna Centomila – in Arena”, previsto per il 26 settembre all’Arena di Verona, è stato posticipato al 2024. La decisione è stata presa a seguito della diagnosi di un’ernia al disco che ha colpito la, come lei stessa ha annunciato in un comunicato: “Sono a letto, impossibilitata a muovermi, fare le prove o esibirmi”. La ...

Curiosità: Fiorella Mannoia (Roma, 4 aprile 1954) è una cantante italiana.

...dei centri antiviolenza italiani e sensibilizzare contro il fenomeno della violenza di genere è stato rinviato a causa di motivi di salute che impediscono alla direttrice artistica...L'evento 'Una Nessuna Centomila' giunto alla sua seconda edizione ed in programma all'Arena di Verona per il prossimo 26 settembre, è stato rimandato al 2024. La causa, direttrice artistica dell'evento, non sta bene. Ad 'Una Nessuna Centomila', evento realizzato per sensibilizzare sulla violenza di genere, avrebbero partecipato, oltre a...

Fiorella Mannoia sta male, salta il concerto: il comunicato Today.it

Sul suo profilo su “X”, in riferimento a “Il provinciale”, il programma di Federico Quaranta, andato in onda su Rai3 domenica in prima serata, Selvaggia scrive: “Il programma … Concerto rinviato per ...Nonostante l'attesa del pubblico fosse palpabile, Fiorella Mannoia ha dovuto rimandare il suo concerto, Una, Nessuna, Centomila. Ecco perchè.