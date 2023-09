Fiorella Mannoia sta male | cosa ha la cantante? Rinviato lo spettacolo all’Arena di Verona

(Di mercoledì 20 settembre 2023)non sta bene e causa dei suoi problemi di salute ha dovuto annullare lodell’Arena di. Laha spiegato perché è stata costretta al forfait rammaricandosi con i suoi fan.staha lastatanto da dover essere stata costretta a fermarsi per i problemi di salute. Ad annunciare sulle sue condizioni fisiche è stata la stessa: “Sono mortificata nel comunicarvi che sono bloccata a letto a causa di un’ernia al disco che mi hanno appena diagnosticato e che mi ha colpito qualche giorno fa, come probabilmente avete visto durante i Tim Music Awards, ha ...

Curiosità: Fiorella Mannoia (Roma, 4 aprile 1954) è una cantante italiana.

...dei centri antiviolenza italiani e sensibilizzare contro il fenomeno della violenza di genere è stato rinviato a causa di motivi di salute che impediscono alla direttrice artistica...L'evento 'Una Nessuna Centomila' giunto alla sua seconda edizione ed in programma all'Arena di Verona per il prossimo 26 settembre, è stato rimandato al 2024. La causa, direttrice artistica dell'evento, non sta bene. Ad 'Una Nessuna Centomila', evento realizzato per sensibilizzare sulla violenza di genere, avrebbero partecipato, oltre a...

Fiorella Mannoia sta male, salta il concerto: il comunicato Today.it

Fiorella Mannoia ha un problema di salute che la costringe a fermarsi con il lavoro per ora. Ecco la malattia della cantante.Sul suo profilo su “X”, in riferimento a “Il provinciale”, il programma di Federico Quaranta, andato in onda su Rai3 domenica in prima serata, Selvaggia scrive: “Il programma … Concerto rinviato per ...