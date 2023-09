Fiorella Mannoia ha un’ernia al disco | rinviato l’evento “Una Nessuna Centomila” a Verona Protesta dei fan | “Si poteva fare lo stesso | chi ci rimborsa viaggio e hotel?”

(Di mercoledì 20 settembre 2023), durante la puntata della scorsa domenica dei Tim Music Awards, aveva fatto fatica a presentarsi sul palco a causa di un mal di schiena lancinante. Poi da grande professionista si è esibita locon Annalisa, Alessandra Amoroso e successivamente con Danilo Rea. Nelle ore a seguire però la situazione non è migliorata e il responso medico è stato netto: ernia al. Tutto questo ad una sola settimana dal concerto-evento sold out “Una– In Arena” contro la violenza sulle donne. Sul palco oltre allaerano previsti Alessandra Amoroso, Samuele Bersani, Annalisa, Brunori Sas, Elodie, Niccolò Fabi, Emma, Achille Lauro, Francesca Michielin, Tananai, Noemi, Ermal Meta, Paola Turci, Ornella Vanoni e partecipazione speciale di ...

Curiosità: Fiorella Mannoia (Roma, 4 aprile 1954) è una cantante italiana.

bloccata da un'ernia al disco, rimandato l'evento "Una Nessuna Centomila" (non la raccolta fondi) La cantante è direttrice artistica dell'evento in programma il 26 settembre all'Arena ...... programmato per il 26 settembre all'Arena di Verona, viene rimandato al 2024, a causa di motivi di salute che impediscono alla Direttrice Artisticadi prendervi parte. La nuova data ...

La magia di Fiorella Mannoia in San Petronio La Repubblica

Il concerto 'Una Nessuna Centomila - in Arena' è stato rimandato al 2024 in data da destinarsi per problemi di salute di Fiorella Mannoia ...