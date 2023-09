Fini rinnega la Bossi-Fini e va contro Giorgia Meloni | “Basta”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Gianfrancose stesso, o meglio: si dichiara obsoleto. In un’intervista l’ex leader di Alleanza Nazionale è tornato a parlare dellaed ha dichiarato che è decisamente ora di metterla da parte, come norma e come idea: “È cambiato tutto”, dice, e se da una parte concorda con l’operato di governo, dall’altra dice di non esagerare con i comizi, che servono davvero a poco. Gianfrancola legge, laè da rottamare A raggiungerlo è Il Fatto Quotidiano: ormai lontano dal palcoscenico politico attuale,è stato un personaggio centrale 20 anni fa e la Legge ...

Curiosità: Alleanza Nazionale (AN) è stato un partito politico italiano di destra. La forza politica fu organizzata nel gennaio 1994, inizialmente come formazione elettorale composta dal Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale e da altre personalità e associazioni minori d'area, in particolare, liberali, democristiani e conservatori come Domenico Fisichella, Luigi Ramponi, Giuseppe Basini, Publio Fiori, Gaetano Rebecchini e Gustavo Selva. Nel primo congresso nazionale del gennaio 1995, con la cosiddetta svolta di Fiuggi, scioltosi il MSI-DN, AN si è riconosciuto sulle posizioni della destra classica occidentale di stampo conservatore.

