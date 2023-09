Film su videocassetta | se ne hai una così vale più di 30 000 euro

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Avresti mai detto che una vecchiapotesse arrivare are fino a 30.000? Molte volte ci è capitato di sbarazzarci delle vecchie VHS stipate in cantina o in soffitta come se fosse vecchio ciarpame; ma lo avremmo fatto lo stesso se sapessimo che alcune di queste potrebberore un autentica fortuna? e scopri di cosa stiamo parlando. Hai ancora questosu? Se èpiù di 30.000Una VHS davvero preziosa Una copia vintage di Terminator (1984) su VHS è stata venduta per un’incredibile cifra di $ 32,5k online ovvero, al cambio attuale, 30.000. L’acquisto folle è avvenuto attraverso ComicConnect.com un sito specializzato nella vendita di oggetti legati a comic, ...

Curiosità: La videocassetta è un dispositivo di memorizzazione sequenziale a memoria magnetica utilizzato per la distribuzione di materiale video e nella memorizzazione delle immagini nella maggior parte delle videocamere e dei videoregistratori, oggi non più commercializzata ma ancora apprezzata tra gli appassionati del settore e di apparecchiature vintage.

... album etra i più venduti in Italia (1.600.000 e 180.000 copie rispettivamente). '... un'occasione per omaggiare i suoiche sono stati anche fonte d'ispirazione per tanti registi di ...Guerre Stellari è il primodi una famosa trilogia di fantascienza nata sul finire degli anni '70 e 'di stampo ewok'. Il ... che già aveva detto la sua in fatto di cinema grazie alla...

Videocassette Vhs, alcune valgono migliaia di dollari: dai classici Disney ai cult anni Ottanta, ecco quali so ilmessaggero.it

Come convertire VHS in digitale MisterGadget.Tech

Stretti ai ricordi, chiunque di noi conserva ancora in qualche scatolo in garage dei vecchi VHS. E se il loro destino potesse essere un altro rispetto a quello che li aspetta nella discarica Vediamo ...Con «MAFF – Malastrana in Alzano Film Festival», un viaggio nell’esplosiva follia dei generi, tra cinema e fumetto ...