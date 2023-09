Curiosità: L'Arma dei Carabinieri (dapprima Corpo dei Carabinieri Reali e poi Arma dei Carabinieri Reali) è una delle forze di polizia italiane, con competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza. Allo stesso tempo è parte delle Forze armate italiane (dal 2000 con il rango di Forza Armata), alle dipendenze gerarchiche del Ministero della difesa, con dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed anche dal Ministero dell'Ambiente.

..."A tal riguardo" - continua Potesta' - "ci inorgoglisce il fatto che la ESTA - European Association for the Abnormal Road Transport and Mobile Crane Rental Industry abbia deciso di organizzare al......"A tal riguardo" - continua Potesta' - "ci inorgoglisce il fatto che la ESTA - European Association for the Abnormal Road Transport and Mobile Crane Rental Industry abbia deciso di organizzare al...

Fiere, al Gis Focus su sicurezza lavoro e riconversione energetica Adnkronos

Un mese al GIS: innovazione, sinergia e riconoscimenti all'orizzonte ... TCE Magazine

La sicurezza sul posto di lavoro e la riconversione energetica dell’universo del terminalismo e della logistica saranno due dei temi ...La fiera GIS sarà anche l’occasione per festeggiare un anniversario, i 25 anni di collaborazione tra Haulotte e SAVIS, distributore dell’area Nord-Ovest che ha contribuito in maniera fondamentale alla ...